Milano bella, senza il gelo non sei più tu (Di venerdì 3 gennaio 2020) In trent'anni la temperatura media è salita di tre gradi. Risultato: sulle montagne dove Alberto Tomba ha conquistato i primi trofei oggi si coltivano i pomodori. E aironi, cicogne e rondini cedono il posto a cinghiali e scorpioni Per salvare il pianeta impegniamoci tutti: cosa possiamo fare noi, cosa devono fare i governi " La guerra di Bolsonaro agli ambientalisti dell'Amazzonia" Leggi la notizia su espresso.repubblica

FranchiniGiuse1 : @BelpietroTweet Io direi che il ministro si dovrebbe indignare anche per l’attacco brutale ai Vigili del Fuoco da p… - lelloak : RT @NaiveLeftist: C'è gente qua che pensa che Milano sia più bella siete degli incompetenti del cazzo - pantoprazolo : @LaBiaBi11 Sì e capire che l’inciampo sui social a quel livello è una gran bella caduta. Anche se credo sapranno ge… -