Meningite: estesa la copertura dei vaccini nei Comuni lombardi coinvolti (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il presidente della regione lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera sono intervenuti sul caso della donna di 48 anni, residente a Predore, deceduta all’ospedale di Brescia a seguito di un’infezione da Meningococco C. Si tratta del quarto caso verificatosi a cavallo delle province di Bergamo e Brescia. “Stiamo affrontando una situazione straordinaria – spiega l’assessore Gallera – in stretto raccordo con l’Istituto superiore di sanita’. L’Ats di Bergamo ha gia’ avviato la profilassi antibiotica precauzionale per tutti i familiari e le persone che sono state a contatto con la donna deceduta oggi, ricostruendone ogni spostamento degli ultimi giorni”. Verra’ ampliata subito l’offerta vaccinale gratuita per i cittadini fino a 60 anni: insieme alle Ats di Bergamo e Brescia e con ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Meningite estesa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Meningite estesa