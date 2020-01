Meghan Markle inarrestabile: la scelta strategica per battere Kate Middleton (Di venerdì 3 gennaio 2020) Archiviate le Feste natalizie – passate come ben si sa lontano dal resto della Famiglia Reale – i Duchi di Sussex sono pronti per iniziare con ottimi auspici il 2020. Come già ricordato, si parla ormai da mesi di una prossima registrazione del loro marchio ufficiale, che comprenderebbe diversi prodotti – p.e. capi di vestiario – ma anche servizi e riviste. Tra i programmi di Meghan e Harry c’è anche la promozione, tramite il profilo Instagram ufficiale, di account legati a progetti capaci di regalare ispirazione e positività. Si tratta di una consuetudine che portano avanti dall’aprile del 2019 quando, dopo essersi staccati dalla charity Royal Foundation istituita da Kate e William, hanno deciso di proseguire autonomamente nel campo della beneficenza e di aprire un canale social diverso rispetto a quello dei Duchi di Cambridge. Con l’anno nuovo ... Leggi la notizia su dilei

