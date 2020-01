Luca Onestini ‘boom’ su Barbara D’Urso. La rivelazione dopo il Grande Fratello: “Chiama lei…” (Di venerdì 3 gennaio 2020) L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffino Luca Onestini è stato intervistato dalla conduttrice Lorella Boccia, nel programma Rivelo. Ha debuttato come corteggiatore di Clarissa Marchese a Uomini e Donne, poi Maria De Filippi lo mise sul trono e uscì dallo studio insieme a Soleil Stasi. La relazione con la sua corteggiatrice durò fino a quando lei non decise di tradirlo con Marco Cartasegna, anche lui ex corteggiatore di Uomini e Donne, mentre Onestini si trovava all’interno della casa del Grande Fratello. Durante l’intervista la conduttrice ha chiesto cosa pensasse e che ricordo avesse della sua esperienza a Uomini e Donne. Luca Onestini ha però stupito tutti confessando: “È una parte del mio passato, ne uscii da fidanzato ma poi le cose non andarono. Non posso dirti che ho un ricordo bello”. “È stata un roba fantastica (riferendosi al tradimento). Non c’era ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

