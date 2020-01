La confessione shock dell’attaccante: “ho perso 800.000 euro in 5 mesi con le scommesse” [NOME e DETTAGLI] (Di venerdì 3 gennaio 2020) Una confessione shock sul mondo del calcio e che riguarda l’attaccante Wayne Rooney, il calciatore in un’intervista ha confermato i problemi di ludopatia. Quando giocava al Manchester United, Rooney guadagnava 350.000 euro a settimana poi ha perso tanti soldi con le scommesse online: 800.000 euro in appena 5 mesi, adesso il calciatore sembra essere uscito dal tunnel. Precedente anche nel 2008 quando aveva perso circa 75.000 euro in 2 ore in un casinò. Rooney è intervenuto nella campagna di sensibilizzazione sul gioco d’azzardo “Stay In Contol” di 32Red rivelando la sua storia: “Ero un ragazzo giovane che aveva appena guadagnato un sacco di soldi. Quando sei in trasferta col Manchester United devi restare in hotel. Poi con l’Inghilterra eri bloccato dai 7 ai 10 giorni. Ti annoi e devi fare qualcosa. All’epoca il gioco d’azzardo era uno dei miei passatempi. Era facile ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

