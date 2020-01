Italia-Russia in tv oggi, Atp Cup 2020: orari, programma, streaming e ordine di gioco (Di venerdì 3 gennaio 2020) oggi, 3 gennaio (a partire dalle 10.30 Italiane), comincia l’avventura dell’Italia del tennis nell’ATP Cup 2020, rassegna per nazioni che caratterizzerà questa primissima parte di stagione (fino al 12 gennaio). Gli azzurri, a Perth (Australia), affronteranno la Russia in un incontro importante della prima fase a gironi per centrare la qualificazione ai quarti di finale. Il format prevede che le vincitrici dei raggruppamenti e le due migliori seconde si giocheranno la fase ad eliminazione diretta (quarti, semifinali e finale) che si terrà a Sydney. Spetterà a Stefano Travaglia scendere per primo in campo, lui scelto per sostituire Matteo Berrettini, che ha deciso di non essere al via di questo torneo per via di un piccolo problema agli addominali. Sarà dunque il n.84 del ranking a sfidare il russo Karen Khachanov (n.17 del ranking), mentre Fabio Fognini affronterà in ... Leggi la notizia su oasport

