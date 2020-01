Incredibili novità per PS Plus e PS Now: unico abbonamento con l’uscita di PS5? (Di venerdì 3 gennaio 2020) I fedelissimi Sony conoscono bene i vantaggi di PS Plus. Con l'abbonamento al servizio messo a punto dalla compagnia giapponese, tutti gli utenti PlayStation 4 possono infatti godersi i propri titoli preferiti in multiplayer online, avere accesso a spazio aggiuntivo per i propri salvataggi in Cloud, sfruttare sconti esclusivi per l'acquisto di giochi in digitale e soprattutto essere omaggiati con due videogame gratuiti ogni mese. Da scaricare quindi senza costi aggiuntivi dal PlayStation Store sui propri hard disk, così da arricchire una Instant Game Collection inevitabilmente crescente. Di recente, poi, la "grande S" del gaming ha messo a disposizione del popolo geek italiano anche il PS Now, vale a dire un servizio che, sempre pagando un abbonamento, permette di accedere ad un catalogo di titoli "a noleggio", sia in streaming che in versione digitale. E che coprono la line-up di ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : Incredibili novità per #PSPlus e #PSNow - unico abbonamento con l'uscita di PS5? - FdellOriente : Il Festival dell'Oriente finalmente torna a Bologna con tante incredibili novità !!! Bologna Fiere , 14-15-16 e 21-… - FdellOriente : Il Festival dell'Oriente finalmente torna a Milano con tante incredibili novità !!! Fiera Milano City ( Portello, l… -