Il regista Michael Moore: “Americani, preparatevi a mandare in guerra i vostri figli” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Crisi Iran – Usa, Michael Moore: “Americani siete pronti a mandare in guerra i vostri figli?” Il regista e produttore statunitense Michael Moore, famoso per i suoi pungenti documentari Bowling, Columbine e Fahrenheit 11/9, ha commentato su Twitter l’uccisione del capo delle forze iraniane al-Quds, Qassem Soleimani. “Salve compagni americani. Conoscete quest’uomo?”, è l’inizio del post social scritto dal regista, al quale allega una foto del generale iraniano Soleimani. “Sapevate – prosegue Moore su Twitter – che era il vostro nemico? Cosa? Mai sentito parlare di lui? Entro la fine di oggi sarete addestrati a odiarlo. Sarete felici che Trump lo abbia assassinato. Farete come vi è stato detto. preparatevi a inviare i vostri figli e le vostre figlie in guerra“. Leggi anche: Crisi Usa-Iran: dobbiamo aspettarci una guerra ... Leggi la notizia su tpi

D0tina : RT @LaPrimaManina: Usa-Iran, #Trump rivendica l'uccisione di #Soleimani. I dem: 'Provocazione sproporzionata' Il presidente ha dato retta a… - nuccia20 : RT @Miti_Vigliero: Michael Moore: 'Americani, preparatevi a mandare in guerra i vostri figli' Il regista su Twitter: 'Entro la fine di ogg… - CirianiCarlo : RT @LaPrimaManina: Usa-Iran, #Trump rivendica l'uccisione di #Soleimani. I dem: 'Provocazione sproporzionata' Il presidente ha dato retta a… -