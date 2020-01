Il film d'animazione di Ni no Kuni arriva su Netflix a gennaio (Di venerdì 3 gennaio 2020) Se anche voi avete apprezzato la serie di Ni no Kuni, allora forse vi interesserà sapere che il film d'animazione dedicato è in arrivo su Netflix a partire dal 16 gennaio.Ecco quanto riportato nelle descrizione dell'opera:"Due adolescenti si imbarcano in una magica avventura per salvare la vita di alcuni amici in un mondo magico, Tuttavia l'amore complicherà il loro viaggio."Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

