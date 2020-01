Il fan game Mother 4 rinominato Oddity. Pubblicato il primo teaser trailer (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il gioco precedentemente noto come fan game di Mother 4 si chiama ora Oddity, ha annunciato il team di sviluppo. Il titolo sarà lanciato su PC, Mac e Linux "quando sarà pronto".Ecco una panoramica del gioco:"Oddity è un surreale gioco di ruolo fantasy urbano ambientato negli anni settanta. Gioca nei panni di Travis Fields, un ragazzo normale che esce di casa nel tentativo di salvare il mondo armato con una mazza da baseball e una pistola ad aria compressa ... Insieme ai poteri che sta scoprendo solo ora". Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

AndreaRock666 : RT @dchinellato: Luka Doncic giocatore più votato in assoluto, Giannis Antetokounmpo il più votato a Est nei primi risultati parziali dei v… - Ste_Gualdoni : RT @dchinellato: Luka Doncic giocatore più votato in assoluto, Giannis Antetokounmpo il più votato a Est nei primi risultati parziali dei v… - Hipsteropoli : Il fan voting per l'All Star Game è ridicolo, è il momento di abbandonarlo o modificarlo perché leggere nomi come T… -