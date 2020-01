“I Fatti Vostri”, è confusione totale. Cosa manda in onda la Rai: pubblico senza parole (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ciò che è accaduto su Rai 2 è destinato a creare polemiche e chissà se alcune teste rischieranno di saltare. Durante la puntata de ‘I Fatti vostri’ è andato in scena un errore pazzesco. Le puntate della trasmissione presentata da Giancarlo Magalli sono state registrate prima dell’inizio delle festività, ma alle 11.10 della puntata del 2 gennaio è successo qualCosa di davvero anomalo. La prima parte della stessa è filata liscia. Dopo i primi 50 minuti c’è stata una pausa pubblicitaria e al rientro i telespettatori hanno subito notato alcune incongruenze. Sia Magalli che Roberta Morise sono apparsi con abiti ben diversi e la gente da casa ha subito capito che qualCosa non stesse quadrando. La replica trasmessa faceva inFatti riferimento ad una puntata precedente. La conferma del fattaccio è avvenuto poco dopo, con alcune dichiarazioni di un ospite che ha messo in ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

