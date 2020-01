Harry o Meghan, a chi somiglia di più Archie Harrison? (Di venerdì 3 gennaio 2020) Harry o Meghan: a chi somiglia di più Archie Harrison?Harry o Meghan: a chi somiglia di più Archie Harrison?A mamma o a papà? Tutti i bambini, prima o poi, sono sottoposti al gioco delle somiglianze, royal baby compresi, e nelle ultime ore è Archie Harrison, primogenito di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, il protagonista dei siti di gossip, complice la foto (bellissima) pubblicata dai duchi di Sussex per augurare ai propri follower un felice 2020. Archie ed Harry augurano buon anno ai follower (©Sussex Royal) In braccio al padre, Archie, 8 mesi il prossimo 6 gennaio, abbozza un sorriso e rivela una grande somiglianza con Meghan da piccola. Ce ne eravamo accorti già qualche settimana fa, quando i duchi avevano diffuso la loro prima cartolina di Natale come famiglia di tre, il bambino in primo piano davanti all’obiettivo, loro due sfocati poco indietro, vicino ... Leggi la notizia su vanityfair

