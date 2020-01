Domotica per una casa intelligente: i prodotti da acquistare (Di venerdì 3 gennaio 2020) Oggi puoi finalmente creare una casa Domotica fai da te, devi soltanto acquistare i dispositivi giusti e gestirli tramite app o con i comandi vocali, per azionare le luci o il termostato con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant. La casa Domotica non è più un sogno, ma una realtà che è già entrata a far parte della nostra vita, basta optare per i device e le macchine più avanzate attualmente disponibili. Vediamo quali prodotti comprare per realizzare un impianto di Domotica in casa. Dispositivi audio con comandi vocali Una casa Domotica non può fare a meno di un dispositivo audio con comandi vocali, con il quale gestire tutti gli apparecchi presenti in casa collegati alla rete Wi-Fi. I più famosi e utilizzati al momento sono Google Home e la terza generazione di Amazon Echo: i primi funzionano con l’assistente vocale Google Now, mentre i device Amazon con Alexa, tuttavia ... Leggi la notizia su optimaitalia

