Chi era Qassem Soleimani, uomo chiave dell'Iran in Medio Oriente (Di venerdì 3 gennaio 2020) Conosciuto anche come il "comandante ombra" Soleimani era la mente delle operazioni Iraniane in Iraq e Siria, dove si... Leggi la notizia su today

petergomezblog : Fermo restando che ogni opinione è libera, qualcuno informi il Corriere e il professor Panebianco che lo stop alla… - Corriere : Chi era Soleimani: l’uomo chiave dell’influenza iraniana in Medio Oriente - Corriere : Chi era Soleimani: l’uomo chiave dell’influenza iraniana in Medio Oriente -