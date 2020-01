Chi era Qassem Soleimani, “la persona più potente del Medio Oriente” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il generale iraniano Qassem Soleimani è morto in un raid lanciato dagli Usa vicino all’aeroporto di Baghdad, in Iraq, il 3 gennaio 2020. Era una figura chiave per l’Iran e negli ultimi 20 anni aveva guidato le più importanti operazioni militari dall’Afghanistan alla Siria fino al Libano. Dal 1998, inoltre, guidava le forze speciali Al Quds, era molto vicino alla Guida suprema, l’ayatollah Ali Khamenei, e poteva diventare uno dei leader futuri del Paese. Chi era Qassam Soleimani Qassem Soleimani aveva 62 anni e da più di 20 anni era la mente e il capo dei guardiani della rivoluzione. Nato l’11 marzo del 1957 nel villaggio di Rabord, provincia di Kerman, vicino alle montagne dell’Afghanistan, il generale iraniano era un punto di riferimento per il Paese. Nel 1970 aveva iniziato a lavorare in una società idrica di Kerman per pagare alcuni debiti di suo ... Leggi la notizia su notizie

