Che fine ha fatto Kelly Bishop: tutto sulla nonna di Una Mamma per amica (Di venerdì 3 gennaio 2020) Kelly Bishop, conosciuta da molti come Emily Gilmore, la nonna ricca e snob della serie televisiva “Una Mamma per amica”. L’attrice non si vede sugli schermi da un po’ di tempo, che fine ha fatto oggi? Kelly Bishop Kelly Bishop è il nome d’arte di Carole Bishop, nata nel 1944, è un’attrice e ballerina statunitense. Ha studiato danza fin da bambina raggiungendo il sogno di danzare nella compagnia Radio City Music Hall. Nel 1967 ottiene il primo ruolo importante a Broadway nello spettacolo “Golden Rainbow”. Nel 1976 vince il Tony Award come migliore attrice non protagonista del musical “A Chorus Line”, per la sua interpretazione di Sheila Bryant. Nel 1985 viene scelta per recitare in “Dirty Dancing – Balli proibiti” nel ruolo di madre ma il vero successo arriva con “Una Mamma per amica” dove ... Leggi la notizia su notizie

