ATP Cup 2020, Fabio Fognini rimontato e battuto da Daniil Medvedev in tre set. Russia sul 2-0 con l’Italia (Di venerdì 3 gennaio 2020) Anche il secondo singolare della sfida tra Italia e Russia valido per l’ATP Cup di tennis ricalca un simile andamento rispetto al primo match, con Fabio Fognini che domina e vince il primo set ma poi subisce la veemente rimonta di Daniil Medvedev, che si impone per 1-6 6-1 6-3 in un’ora e 49 minuti di gioco e consegna ai compagni il punto della vittoria. Sul 2-0 il doppio si giocherà comunque e sarà molto importante per gli azzurri vincere per continuare a sperare nel passaggio del turno. Nella prima frazione dopo un avvio difficile di Fognini al servizio, con l’azzurro chiamato ad annullare tre break point, in pratica non c’è più partita: il ligure piazza un parziale di 20 punti a 5, che si traduce in un 5-0 senza appello. Medvedev fa appena in tempo ad evitare lo 0-6, ma dopo appena 31 minuti l’Italia incamera la prima partita per 6-1. La contesa ... Leggi la notizia su oasport

