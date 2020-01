Al Bano e Loredana insieme. Poi rivela: “Da quando l’ho trascurata…” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Al Bano e Loredana Lecciso di nuovo insieme. Lo scoop lanciato da Malgioglio con una foto Si infittisce sempre più il mistero che da anni ruota intorno al triangolo amoroso più chiacchierato d’Italia. Stiamo parlando di Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso. Se il cantante di Cellino San Marco ha salutato il vecchio anno e l’arrivo di quello nuovo sul palco de L’Anno che Verrà con Romina Power, il primo giorno del 2020 l’ha trascorso con Loredana Lecciso. Cristiano Malgioglio avrebbe pranzato con la coppia a Cellino San Marco, postando una foto sui suoi profili social e scrivendo: “Un pranzo eccellente con i miei amici Loredana e Al Bano”. E Romina Power? I rapporti con il suo ex marito si sono inclinati? Questo non è dato saperlo, almeno per il momento. Malgioglio è anche amico di Romina Power: sul palco di Bari ha brindato insieme alla ... Leggi la notizia su lanostratv

zazoomnews : Chi è Jasmine Carrisi la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso - #Jasmine #Carrisi #figlia #Loredana - infoitcultura : Al Bano e Romina sorprendono con un bacio appassionato: la FOTO amarcord manda in delirio i fan. Loredana Lecciso s… - infoitcultura : Al Bano e Loredana Lecciso, ecco chi ospitano nella loro tenuta: nome clamoroso -