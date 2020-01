A Napoli, tributo a Pino Daniele a 5 anni dalla scomparsa (Di sabato 4 gennaio 2020) A cinque anni esatti dalla scomparsa dell'anima blues di Napoli, il Common Ground gli rende omaggio con un nuovo live della cover band "Mascalzoni Latini" che torna dopo un anno sul palco dell'industrial bistrò di via Scarfoglio: il tributo del gruppo a Pino Daniele si terrà domani sera, sabato 4 gennaio, a partire dalle 22. Un'occasione per cantare ancora una volta tutti insieme i grandi successi del cantautore partenopeo, uno degli artisti più innovativi della scena musicale italiana prematuramente scomparso il 4 gennaio 2015.A fare da guida al ricordo di un'icona della città sarà la voce di Francesco Boccia, vincitore di Sanremo 2015 come autore di "Grande Amore" de Il Volo) con i fondatori dei Mascalzoni Latini Andrea Stipa (batteria), Tony Guido (tastiere), Marcello Vitale (chitarra). La band, nata nel 2005, si avvale anche della preziosa collaborazione del bassista Diego ... Leggi la notizia su ilfogliettone

