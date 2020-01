Wanda Nara choc: “Icardi voleva smettere di giocare a calcio” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Wanda Nara e le sue dichiarazioni choc: “Mio marito era in crisi, ma alcune decisioni impopolari mi hanno dato ragione”” Wanda Nara, agente del calciatore ex Inter ora in forza al Paris Saint Germain, ha rilasciato una lunga intervista a Grazia. La prossima opinionista de Il Grande Fratello Vip, ha rilevato tanti retroscena sul suo rapporto, professionale e intimo, con il marito Mauro Icardi, passato in prestito ai francesi del Paris Saint Germain. IL GIORNO CHE SCOPPIO’ L’AMORE CON MAURO – “Avevamo un appuntamento, mi presento a casa sua, ma lui non c’era. Aveva lasciato le chiavi al portinaio dicendomi di entrare ad aspettarlo. Ma dopo due ore l’attesa non finiva. Lui, ancora oggi, dice di essersi innamorato di me quel giorno, quando salendo in ascensore e arrivando alla porta di casa, ha sentito un profumo provenire dalla sua cucina“. ICARDI DALL’INTER AL PSG – “Alcune ... Leggi la notizia su forzazzurri

infoitcultura : Wanda Nara attacca di nuovo l'Inter: 'Ho avuto ragione io' - FrancescaG1033 : Post su Wanda Nara e questi i commenti sotto. Non mi preoccupo di cancellare il nome perché è giusto che queste me… - ItsLucyEm : Wanda Nara: 'Ricca prima di conoscere Icardi, additata come la rovina della sua carriera' -