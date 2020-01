Vacanze: tutti i ponti del 2020 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il 2020 sarà l’anno dei ponti. Non nel senso delle infrastrutture, non sia mai, ma in quello delle Vacanze. L’Epifania, infatti, quest’anno cade di lunedì, regalando subito un interessante “ponte” ai nostalgici della festa e, con un paio di giorni di ferie, dando addirittura la possibilità di non tornare in ufficio fino a martedì 7. L’anno che si è appena aperto si annuncia all’insegna delle opportunità per viaggiare o rilassarsi. Facendo i conti, calendario alla mano, bastano otto giorni di ferie per assicurarsi circa un mese di vacanza. I periodi più ricchi sono a inizio e fine dell’anno, bene anche giugno, ma durante l’intero 2020 le occasioni per brevi pause e gite non mancano. Si comincia il 6 gennaio con il primo weekend “lungo”. Vacanze: i ponti del 2020 (Il Messaggero) E si prosegue: nessun “ponte” per il 25 aprile, che cade di sabato. Meglio il primo maggio che è venerdì. ... Leggi la notizia su nextquotidiano

