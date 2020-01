Trono Over: Ida e Riccardo Ancora Insieme? Arrivano le Polemiche! (Di giovedì 2 gennaio 2020) Novità su Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Le vacanze di Natale della coppia di Uomini e Donne Over da separati avevano acceso nuovi dubbi. Il 31 dicembre però è spuntato un video che spiega tutto. Ecco l’attuale situazione della coppia più contestata del Trono Over di Uomini e Donne! Sarà la volta buona per Ida e Riccardo? Una domanda che i fans delle coppia di Uomini e Donne si sono fatti Ancora una volta quando i due, poco prima di Natale hanno abbandonato il Trono Over parlando di scelta definitiva. Già in passato era successo che la Platano e il Guarnieri abbiano provato a vivere la loro storia lontano dalle telecamere ed è stato un fallimento. Ma adesso come va? A Natale i primi indizi, tutti negativi: Riccardo è rimasto a festeggiare nella sua Puglia mentre la dama bresciana ha deciso di fare visita alla sua migliore amica trovata in trasmissione. Come hanno mostrato le ... Leggi la notizia su gossipnews.tv

