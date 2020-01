Sicilia, il “buco” nei conti supera i 7 miliardi. La Regione aumenta gli stipendi a più di 1300 dirigenti e prepara nuove assunzioni (Di giovedì 2 gennaio 2020) Venti giorni fa, la Corte dei conti ha puntato il dito contro l’enorme “buco” dei conti Siciliani: oltre 7 miliardi da ripianare. E il governo nazionale sotto Natale ha lanciato un salvagente: la Sicilia potrà spalmare in dieci anni una bella fetta di quel disavanzo. Nel frattempo, però, la Regione ha deciso di riconoscere ai propri dirigenti un aumento di stipendio da 200 euro al mese, frutto di un rinnovo contrattuale a lungo atteso. E intanto prepara anche una bella infornata di nuove assunzioni. Dove? Nei Centri per l’impiego. Proprio in Sicilia, dove lavora oltre il venti percento degli addetti al reclutamento in Italia. Il rinnovo e gli aumenti – In realtà, il rinnovo del contratto dei dirigenti regionali era stato atteso da molto tempo. È di oltre quattordici anni il periodo di “stop” agli scatti. E così, la stessa Corte dei conti aveva auspicato uno sblocco dei contratti. ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

