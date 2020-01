Sassari, 14enne muore di meningite batterica (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una ragazza di 14 anni è morta di meningite batterica a Sassari. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi. Sassari – Una ragazza di 14 anni è morta di meningite batterica a Sassari nel giorno di Capodanno. La tragedia è stata riportata dai quotidiani locali che hanno spiegato come le condizioni della giovane, ricoverata domenica 29 dicembre 2019, si sono aggravate negli ultimi giorni. I medici non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’adolescente. Una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità sassarese visto che episodi simili non accadono tutti i giorni. Una ragazza di 14 anni morta a Sassari La ragazza di 14 anni è morta nel reparto di rianimazione dell’ospedale civile di Sassari. Il ricovero, secondo quanto precisato dai quotidiani locali, è avvenuto domenica 29 dicembre 2019 per l‘aggravarsi delle condizioni. I ... Leggi la notizia su newsmondo

