Salvini attacca Conte: «Personaggio irrilevante». E sulle critiche per l’imitazione del Papa: «Ma fatevi una risata» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Anche il 2020 si apre con lo scontro fra il leader della Lega Matteo Salvini e il premier Giuseppe Conte, ormai cuore della sfida della politica nazionale. Ad andare ancora all’attacco, in un’intervista al quotidiano La Stampa, è l’ex ministro dell’Interno che sfida Conte sul terreno dei consensi. «Se pensano che Conte possa essere il candidato del centrosinistra – dichiara Salvini al giornale torinese – allora sono proprio alla canna del gas. Conte non ha un voto, non esiste: ha scoperto il gusto della poltrona e ci vuole rimanere. È passato da “viva la flat tax” ad “abbasso la flat tax”, dal no all’autorizzazione a procedere contro di me al sì. Conte è irrilevante: si goda il potere finché può». L’affondo arriva dopo una domanda che ricordava quanto il presidente del Consiglio fosse stimato dagli italiani ... Leggi la notizia su open.online

