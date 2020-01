"Ringrazio Alessandro Di Battista per le belle parole che usato per me", dice Paragone (Di giovedì 2 gennaio 2020) "Ringrazio Alessandro Di Battista per le belle parole che usato per me, in mia difesa. Ale rappresenta quell'idea di azione e di intransigenza che mi hanno portato a conoscere il Movimento: stop allo strapotere finanziario, stop con l'Europa Di Bruxelles, stop con il sistema delle porte girevoli, lotta a difesa dei veri deboli, stop alle liberalizzazioni che accomunano Lega e Pd. Io quel programma lo difendo perché con quel programma sono stato eletto. Ale lo sa". Lo scrive su Facebook Gianluigi Paragone, espulso ieri dal MoVimento, in risposta a un post di un profilo privato e non certificato di Di Battista. Nel post di questo profilo, Di Battista scrive: "Gianluigi è infinitamente più grillino Di tanti che si professano tali. Non c'è mai stata una volta che non fossi d'accordo con lui. Vi esorto a leggere quel che dice e a trovare differenze con quel che dicevo io ... Leggi la notizia su agi

fisco24_info : 'Ringrazio Alessandro Di Battista per le belle parole che usato per me', dice Paragone: 'Ringrazio Alessandro Di Ba… - Anna58237344 : @pmarco_sj La prego padre di presentare al Signore Alessandro, è importante. Questa è la mia intenzione di preghiera. La ringrazio -