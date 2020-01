Regione, De Luca: Potenziamento della videosorveglianza a Napoli e in Irpinia (Di giovedì 2 gennaio 2020) “Uno dei provvedimenti che abbiamo approvato nelle ultime ore del 2019 e che troverà piena attuazione nelle prime settimane del 2020 riguarda il piano per il Potenziamento della videosorveglianza stradale nella VI Municipalità di Napoli (Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio)”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, spiegando che “è prevista l’installazione sul territorio di una serie di postazioni di telecamere e lettori di targa dislocate in punti strategici. Analogo progetto – aggiunge – riguarda l’unione dei Comuni Antico Clanis (Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Pago, Quindici, Taurasi)”. L'articolo Regione, De Luca: Potenziamento della videosorveglianza a Napoli e in Irpinia proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

akipopilo : RT @longagnani: @Luca_Mussati @Toni_Borlini Penso sia lo stesso che da presidente di regione nel 1995 ci spiegava che «Il rapporto tra pubb… - s0lara : @Luca_Napoletano @mbrMIRO123 @robertogbry @60tonia60 @virginiaraggi @Roma L'unico errore della regione è stato quel… - Luca_Ernesto : RT @Rosso99739161: 50 bombe nucleari statunitensi stoccate in Turchia dovrebbero essere trasferite ad Aviano. La notizia non sembra avere d… -