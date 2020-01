Prossima ondata di device Huawei con EMUI 10 beta: il nuovo gruppo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Come tutti sappiamo Huawei sta procedendo gradualmente ad aggiornare i suoi vecchi dispositivi ad EMUI 10, l'ultima versione dell'interfaccia proprietaria, basata su Android 10 (a propria volta la più recente major-release in versione finale dell'OS mobile di Google). Il noto portale 'Huawei Central' in questo articolo odierno riporta che si è aggiunta alla giostra un nuovo set di smartphone, a partire dal programma beta (necessario per poter affinare il software, e per poter poi rilasciare un'iterazione pubblica di un certo livello). La prima tranche, programma per la metà od al più per la fine di febbraio 2020, interesserà i Huawei Nova 5, 5i Pro, Nova 5Z e Honor 20S (Magic UI 3.0), mentre la seconda, prevista per i primi di marzo, coinvolgerà i Huawei Nova 5, Enjoy 10S e Honor 20 Youth Edition. Dopo il programma beta interno, il produttore cinese avvierà il programma beta ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : Prossima ondata di device #Huawei con #EMUI10 beta: il nuovo gruppo -