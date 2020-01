Pronta la memoria difensiva di Salvini sulla Gregoretti (Di giovedì 2 gennaio 2020) Nella mattinata di domani Matteo Salvini invierà alla Giunta delle Immunità parlamentari del Senato la sua memoria difensiva in merito alla vicenda Gregoretti che lo vede indagato per sequestro di persona. Il leader leghista ribadirà di aver agito nell’interesse dell’Italia e che il Governo gialloverde era ampiamente informato, a partire da Palazzo Chigi e Farnesina.La prossima riunione della Giunta è prevista l’otto Gennaio. Quel giorno la vicenda entrerà nel vivo del dibattito parlamentare riacutizzando lo scontro tra la Lega e il M5s sul tema dei migranti. Da settimane infatti il segretario leghista si dice pronto a farsi processare e “rischiare 18 anni di carcere”, ma contemporaneamente sfida apertamente i senatori 5S a essere coerenti con la scelta assunta nei mesi scorsi in occasione del caso Diciotti, ai tempi ... Leggi la notizia su huffingtonpost

HuffPostItalia : Pronta la memoria difensiva di Salvini sulla Gregoretti - liberarmiora : RT @giadsmad: Pronta a mettere tra i propositi per l’anno nuovo “dimagrire” come faccio da quando ho memoria - EDNAB4ILEY : RT @sofijadobrev: “la vita è bella” mi distrugge ogni volta, non sono ancora pronta a certe scene nonostante lo conosca a memoria ?? -