Monopattini elettrici equiparati alle biciclette.Via libera alla circolazione, ecco limiti e divieti (Di giovedì 2 gennaio 2020) Via libera dal 1 gennaio 2020 ai Monopattini elettrici, equiparati alle biciclette. Permangono alcuni dubbi sulla sicurezza. I Monopattini elettrici potranno circolare liberamente per tutte le vie delle città italiane. E il via libera è scattato dal 1 gennaio. In pratica, sono considerati a tutti gli effetti veicoli, all’interno del codice della strada. La svolta sui Monopattini elettrici L’equiparazione di questi mezzi alle biciclette è stata voluta da molti comuni per decongestionare il traffico e per mettere ordine in una giungla di norme che aveva in passato portato anche a multe clamorose nonché eccezionali come a Brescia nei mesi scorsi, pari a 5 mila euro per il non rispetto delle norme di sicurezza. Norme, limiti e divieti I Monopattini elettrici non devono superare i 20 km/h, devono essere dotati di luci posteriori e anteriori, non devono avere ... Leggi la notizia su newsmondo

