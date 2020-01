Milan, Ibrahimovic: «Ho tanta voglia, fame e fiducia in me stesso» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una vera giornata da protagonista, come è nel puro stile di Zlatan Ibrahimovic. Intensa e praticamente senza alcun momento di sosta. Lo svedese è infatti atterrato in tarda mattinata a Linate, dove è arrivato con un volo privato, e si è diretto subito presso la clinica La Madonnina, dove si è sottoposto alle visite mediche … L'articolo Milan, Ibrahimovic: «Ho tanta voglia, fame e fiducia in me stesso» Leggi la notizia su calcioefinanza

AntoVitiello : ???2 gennaio 2020: il ritorno di #Ibrahimovic al #Milan. Ecco lo sbarco a Linate @MilanNewsit - AntoVitiello : Tifosi del #Milan all'assalto di #Ibrahimovic @MilanNewsit - AntoVitiello : #Ibrahimovic saluta i tifosi prima di lasciare la sede del #Milan @MilanNewsit -