Juventus, clamoroso: addio immediato a Rabiot, cessione a gennaio! (Di giovedì 2 gennaio 2020) cessione Rabiot- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, l’Arsenal sarebbe pronto a spingere il piede sull’acceleratore su Rabiot. Il centrocampista francese, leggera delusione di questo inizio di stagione della Juve, sarebbe un obiettivo immediato dei Gunners. Rabiot, valutato dalla Juventus circa 30 milioni di euro, potrebbe consentire ai bianconeri di far cassa immediata e investire il ricavato su una nuova mezz’ala più in linea con le idee tattiche di Sarri. cessione Rabiot imminente? Occhio anche ad Emre Can Non solo Rabiot, la Juventus, come noto, proverà ad incassare anche dalla cessione di Emre Can, ormai fuori dai piani tattici di Sarri. Una cessione che potrebbe fruttare circa 35 milioni di euro. Leggi anche: Mercato Juventus, Pogba diventa possibile: ecco il motivo Una doppia cessione immediata che potrebbe portare la Juventus ad ... Leggi la notizia su juvedipendenza

