Incidente a Borgo Montello, Suv finisce fuori strada: grave una donna, era incastrata nelle lamiere (Di giovedì 2 gennaio 2020) grave Incidente questa mattina a Borgo Montello, frazione di Latina. Per cause ancora da accertare, un Suv è finito fuori strada, finendo completamente distrutto nello schianto. A rimanere gravemente ferita, una donna rimasta incastrata tra le lamiere. Dopo averla estratta dall'abitacolo, è stata portata in eliambulanza al Gemelli di Roma. Leggi la notizia su roma.fanpage

