Espulsione Paragone, Di Battista (M5S): “Gianluigi è infinitamente più grillino di tanti che si professano tali” (Di giovedì 2 gennaio 2020) “Gianluigi è infinitamente più grillino di tanti che si professano tali. Non c’è mai stata una volta che non fossi d’accordo con lui. Vi esorto a leggere quel che dice e a trovare differenze con quel che dicevo io nell’ultima campagna elettorale che ho fatto. Quella da non candidato, quella del 33%. Buon anno a tutti amici miei”. E’ quanto ha scritto Alessandro Di Battista commentando l’Espulsione dal MoVimento Cinque Stelle del senatore Gianluigi Paragone. L'articolo Espulsione Paragone, Di Battista (M5S): “Gianluigi è infinitamente più grillino di tanti che si professano tali” LA NOTIZIA. Leggi la notizia su lanotiziagiornale

