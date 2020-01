E’ ufficiale, Samantha Cristoforetti ha lasciato l’Aeronautica (Di venerdì 3 gennaio 2020) Adesso è ufficiale: l'astronauta Samantha Cristoforetti ha lasciato l'aeronautica militare salutando per l'ultima volta la bandiera di guerra del suo reparto, il 51esimo stormo. Cristoforetti resta astronauta dell'Esa, l'Agenzia Spaziale Europea, e un tweet dell'Aeronautica dichiara "continuerà a portare nello spazio il tricolore italiano". La cerimonia, privata, è stata seguita da un colloquio con il comandante dello Stormo; poi Cristoforetti è ripartita per la Germania dove risiede attualmente.@AstroSamantha, prima donna italiana sulla Stazione Spaziale Europea, è rimasta in orbita 199 giorni fra 2014 e 2015 e si sta preparando a una nuova missione. Entrata in Aeronautica nel 2001, Cristoforetti aveva il grado di capitano. I motivi dell'improvviso abbandono della carriera militare non sono noti, anche se notizie di stampa parlano di dissapori con i vertici in merito al nome del ... Leggi la notizia su ilfogliettone

