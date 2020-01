Discarica a Monte Carnevale, cittadini sul piede di guerra: l’11 gennaio la manifestazione (Di giovedì 2 gennaio 2020) I cittadini della Valle Galeria hanno festeggiato Capodanno davanti all'area di Monte Carnevale, per esprimere il loro dissenso alla decisione della sindaca Virginia Raggi che l'ha individuato come sito per il conferimento dei rifiuti di Roma. Sabato 11 gennaio la manifestazione dei cittadini uniti contro la Discarica. Leggi la notizia su roma.fanpage

SaraROMA1927 : RT @romasociale: 11 GENNAIO 2020, MANIFESTAZIONE CONTRO IL PROGETTO DI DISCARICA A MONTE CARNEVALE - RomaPoliticaIT : La discarica a Monte Carnevale divide il #M5S. Crescimano e altri 7 pronti ad uscire dal Movimento?… - RodolfoChef : Aprire a due passi da malagrotta non ancora bonificata è gravissimo sopratutto se si pensa che discariche a cielo a… -