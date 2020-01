Come fare l’arrosto: 5 ricette eccezionali (Di giovedì 2 gennaio 2020) Rollè di vitello con spinaci, scamorza e baconFiletto alla WellingtonTacchino ripienoProsciutto glassato al mielePollo all'aranciaUn classico intramontabile da presentare a tavola, per le feste o tutto l’anno, è un opulento e succoso arrosto. Rende regale il pranzo o la cena, lascia tutti a bocca aperta e rende sempre merito allo chef. La fase di preparazione esige concentrazione e attenzione ai dettagli: un arrotolato dev’essere perfetto al taglio, un arrosto in gabbia dev’essere ben legato, la carne rosea al cuore, le farciture ben salde all’interno. Tranquilli, ci pensiamo noi a rendervi le cose più semplici! (nella gallery sopra ricette e procedimento) Se non conoscete il filetto alla Wellington, per esempio, è il momento di approfondire: carne cotta a puntino, avvolta in un abbondate strato di verdure (solitamente, funghi saltati e tritati), il tutto ... Leggi la notizia su vanityfair

lucianonobili : “Papa Francesco schiaffeggia la fedele”. Capisco la necessità di fare click. Ma mi domando: se persino una testata… - borghi_claudio : @rubino7004 @LucianoBarraCar Intravedo collegamenti con il tizio che diceva che isoldi erano inpancia alla bce. Qui… - GiovanniToti : Sulle #concessioni decidano cosa vogliono fare, ma il #Governo ci dia viadotti e gallerie sicure! Ai sindaci liguri… -