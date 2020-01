Cella Dati, veglia di Capodanno tra le balle di fieno in chiesa: “Ricorda la nascita di Cristo” (Di giovedì 2 gennaio 2020) In occasione della veglia di Capodanno dello scorso 31 dicembre, a Cella Dati, piccolo paese in provincia di Cremona, Padre Umberto Zanaboni ha reinventato la scenografia della chiesa posizionando balle di fieno al posto di panchine e banchi. Questo, nell'idea del prete, per tornare all'essenzialità senza dover ricorrere allo sfarzo per omaggiare la nascita di Cristo. Leggi la notizia su milano.fanpage

