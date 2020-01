Calciomercato Sampdoria: due offerte per Linetty, i dettagli (Di giovedì 2 gennaio 2020) Linetty richiesto, la Sampdoria riceve due offerte da Germania e Italia. Ma le cifre sono troppo basse Secondo il Secolo XIX la Sampdoria avrebbe già ricevuto due offerte per Karol Linetty, nel primo giorno di apertura ufficiale del mercato. Una proveniente dall’Italia e una dalla Germania ma entrambe ritenute troppo basse, poiché ben al di sotto dei 14-15 milioni di euro richiesti. Inoltre, la Samp non ha alcuna intenzioni di privarsi di Linetty al momento: il centrocampista polacco, infatti, sta per firmare il rinnovo. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

