Barba di cittadinanza La "svolta" di Gigino (Di giovedì 2 gennaio 2020) Gabriele Barberis «Buon anno a tutti amici. Iniziano gli anni '20. Ho un po' di cose da dirvi». Non sono proprio poche le cose che Luigi Di Maio ha da dire nel suo discorso alternativo di Capodanno su Facebook, 34 minuti e 29 secondi impalato davanti a una videocamera per salutare il nuovo decennio. Sempre educato e cortese Luigino, sempre con il capello in ordine, ieri con un pullover informale beige e sempre sbarb.... Ah no pardon, sBarbato per nulla. Proprio lui! Di Maio! Il viso pulito e rassicurante di un grillismo truce che ha sempre esibito la Barba anche come suggestione politica anti casta. Colpisce il nuovo look del ministro degli Esteri, il cui viso tradisce un leggero alone scuro da mancata rasatura. Diventa persino ozioso interrogarsi se sia una scelta effimera legata all'agenda vuota durante le feste natalizie o se invece sia il segno di un cambio di immagine ...

