Anna Munafò, matrimonio a sopresa con Beppe Saporita per l’ex tronista di Uomini e donne (Di giovedì 2 gennaio 2020) Doppio festeggiamento l’ultimo dell’anno per Anna Munafò. L’ex tronista di Uomini e donne è infatti convolata a nozze con il fidanzato Beppe Saporita. A sopresa su Instagram il 31 dicembre Anna Munafò ha pubblicato una foto col neo marito e la didascalia ‘Buon principio a noi‘. Dalle stories condivise dal neo marito scopriamo che la bella Anna per la cerimonia ha scelto un abito bianco, ma per il taglio della torta ha optato per un bellissimo abito da sposa rosso fuoco. Anna Munafò e il matrimonio annullato È passato poco più di un anno da quando Anna Munafò, seconda classificata nel 2005 a Miss Italia, annunciava la fine del rapporto con l’ex fidanzato Matteo Milioti con cui si sarebbe dovuta sposare il 4 maggio del 2019. Ma a sorpresa solo 7 mesi dopo la data del matrimonio mancato si sono celebrate le sue nozze col nuovo compagno. Anna Munafò e ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

