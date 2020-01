Ragazzo morto a Capodanno ad Ascoli Piceno: aveva 26 anni (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tragico incidente durante i festeggiamenti di Capodanno ad Ascoli Piceno. Un Ragazzo di soli 26 anni, Valerio Amatizi, è morto a seguito di una caduta a Colle San Marco. In base ad una prima ricostruzione, il giovane avrebbe cercato di spegnere un incendio innescato da alcuni fuochi d’artificio. Per cause ancora da accertare, il 26enne avrebbe perso l’equilibrio, precipitando in una zona impervia. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118 e i Vigili del Fuoco, allarmati dalle persone che erano insieme alla vittima. Purtroppo, ogni tentativo di salvare la vita a Valerio si è rivelato inutile. Il giovane si trovava in arresto cardiaco e intorno all’1.50 i medici ne hanno dichiarato il decesso. Ragazzo morto a Capodanno ad Ascoli Piceno Valerio Amatizi si trovava con alcuni amici per festeggiare l’inizio del nuovo anno. Per cercare di evitare il ... Leggi la notizia su notizie

