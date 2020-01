Nancy Brilli sulla "pizza" a Paolo Virzì: "Mi sono sentita offesa" - (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Serena Granato Nel corso della sua intervista rilasciata a Vieni da me, Nancy Brilli si è lasciata andare al racconto di uno scottante retroscena sulla sua vita L'ultimo giorno dell'anno 2019 targato Rai ha riservato ai telespettatori diversi momenti di dibattito. Dello scorso 31 dicembre fa discutere, in particolare, un'ospitata registratasi a Vieni da me, format condotto su Rai 1 da Caterina Balivo, che ha visto presentarsi tra gli ospiti in studio Nancy Brilli. L'attrice, originaria di Roma e classe 1964, ha rilasciato una nuova intervista e, incalzata, dalle domande della Balivo si è lasciata andare alla confessione di un retroscena della sua vita del tutto inaspettata e che ora fa discutere. Prima di rivelare il retroscena in questione, la Brilli ha ricordato il suo esordio avvenuto sul set del suo primo film, girato per il regista scomparso Pasquale Squitieri. ... Leggi la notizia su ilgiornale

francogarna : Nancy Brilli sulla 'pizza' a Paolo Virzì: 'Mi sono sentita offesa' - infoitcultura : Caterina Balivo, Nancy Brilli a Vieni da Me confessa: «Una volta ho dato uno schiaffo a Virzì» - infoitcultura : Vieni da Me, Nancy Brilli si confessa: “Ho dato uno schiaffo a Virzì” -