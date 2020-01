LIVE Tournée 4 Trampolini, Garmisch-Partenkirchen 2020 in DIRETTA. Lindvik trionfa a sorpresa, sfuma il sogno record di Kobayashi, quarto (Di mercoledì 1 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.57: Il norvegese Lindvik ottiene la prima vittoria nella Tournèe, gli altri due posti del podio sono uguali a Oberstdorf: secondo Geiger, terzo Kubacki. Quarto Kobayashi e ci aspettano due battaglie in Austria con grande equilibrio 15.55: VINCE IL NORVEGESE Lindvik! Grazie al salto strepitoso nella prima manche e ad un salto da 136 metri. Con 289.8 punti va nettamente al comando e ottiene la sua prima vittoria nella Tournèe dei 4 Trampolini 15.55: Tiene Lindvik nel finale, nonostante un salto non straordinario 15.53: Ancora un gran salto di Kubacki che atterra a 139.5 metri., totalizza 284 punti ed è secondo e certo del secondo podio consecutivo 15.53: Ora il polacco Kubacki 15.51: Gran salto anche per il tedesco Geiger!!! 141.5 metri e sfuma il sogno del record di Kobayashi!!! Geiger è primo con 285 punti 15.50: Che salto di Ryoyu ... Leggi la notizia su oasport

