Juventus, ecco cosa aspettarsi dal mercato di gennaio (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Paratici ha già piazzato il colpo Kulusevski per giugno, e intanto è a caccia di opportunità per gennaio. ecco cosa può servire alla Juve La Juventus si è portata avanti con Kulusevski – primo colpo del 2020 in arrivo a giugno -, e adesso può concentrarsi sul mercato di gennaio. Tra necessità (poche) e opportunità (da valutare), Paratici è alla ricerca di possibili profili da Juve, per rinforzare la rosa a disposizione di Sarri da qui a fine stagione ma anche per iniziare a impostare il futuro, con giovani di prospettiva da inserire in orbita Juve tra Primavera e Under (vedi Matias Soulé). Tradizionalmente in casa Juve a gennaio i colpi ad effetto sono rari, si punta più a puntellare la rosa che a fare grandi investimenti stile Pogba. Sui big si lavorerà poi in estate ma intanto la Juve valuta possibili soluzioni nell'immediato. In attacco manca un vice Higuain, quello che ...

