Incidente stradale a Mantova nella notte di Capodanno, terribile scontro frontale, morto un uomo (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Un uomo di 46 anni è morto in un grave Incidente stradale, avvenuto attorno alle 4.20 della notte di Capodanno a Mantova. Due auto si sono scontrate frontalmente dopo che uno dei veicoli ha invaso la corsia opposta in via Cremona. L'uomo, residente a Villimpenta, è rimasto ucciso nell'impatto. Coinvolte altre cinque persone, nessuna in gravi condizioni. Leggi la notizia su milano.fanpage

