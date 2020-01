I matrimoni più costosi dal 2010 al 2020: Harry e Meghan sul podio (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Stilata la classifica dei matrimoni più costosi degli ultimi anni dal 2010 al 2020. Sul podio Harry e Meghan e altri personaggi famosi: le cifre da urlo. I matrimoni più costosi degli ultimi 10 anni, dal 2010 al 2020 L’arrivo del nuovo anno porta a fare delle stime e delle classifiche per concludere con dei dati certi la decade 2010-2020. A tale proposito il Sun ha proposto una classifica dei 10 matrimoni più costosi degli ultimi 10 anni. Alcuni non li ricorderete più, altri sono impressi nella vostra memoria, ma tutti hanno un dato in comune: cifre esorbitanti che si possono soltanto immaginare in un matrimonio normale. In ultima posizione si trovano le nozze di Elton John e David Furnish, costate soltanto 1,1 milioni di sterline. Raddoppia Kim Kardashian che ha speso 2,1 milioni di sterline per sposare il suo Kayne West. Ottavo posto per Nick Jonas e Priyanka Chopra che poco ... Leggi la notizia su velvetgossip

