Di Maio: via alla revoca delle concessioni, i Benetton perderanno i loro profitti (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il leader dei Cinque Stelle: «c’è una restaurazione dietro l’angolo, il M5S deve rimanere al governo». Attacco a chi lascia per andare nel gruppo Misto Leggi la notizia su corriere

Profilo3Marco : RT @Corriere: Di Maio: via alla revoca delle concessioni, i Benetton perderanno i loro profitti - codeghino10 : RT @Corriere: Di Maio: via alla revoca delle concessioni, i Benetton perderanno i loro profitti - Corriere : Di Maio: via alla revoca delle concessioni, i Benetton perderanno i loro profitti -