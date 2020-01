Capodanno, Torino: è un maschietto il primo nato del 2020, si chiama Luca (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il primo nato del 2020 del Sant’Anna di Torino è Luca, primogenito maschio di 3600 grammi, nato da parto spontaneo alle ore 01:09, per la gioia di mamma Fulvia e papà Alberto. “Fin da subito si è attaccato al seno materno e ha potuto beneficiare di un prolungato contatto pelle a pelle con la mamma e il rilascio di ossitocina nella madre prevenendo così l’emorragia post partum ed aiuta a mantenere costante la temperatura corporea del neonato ed a superare lo sbalzo termico dopo il parto“, si spiega in una nota della Città della Salute. La seconda nata è una femmina, pesa 2.730 grammi e si chiama Criseide, primogenita di mamma Chiara e papà Andrea.L'articolo Capodanno, Torino: è un maschietto il primo nato del 2020, si chiama Luca sembra essere il primo su Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

c_appendino : ?? La nostra Città, anche quest'anno, è meta per turisti da tutto il mondo. Con conseguenti ricadute sul territorio… - twitorino : Il #Capodanno è un'occasione di festa per noi, facciamo in modo che lo sia anche per i nostri amici ???? animali. Vi… - c_appendino : ?? Ci siamo quasi. Manca poco al ritorno del #CapodannoMagico di Torino che, quest'anno, celebrerà il cinema e la su… -