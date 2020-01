Calendario Sport Gennaio 2020: tutti gli eventi e le date del mese. Il programma e la guida (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Gennaio 2020 sarà particolarmente ricco per tutti gli amanti dello Sport, ci aspetta un mese molto intenso e ricco di eventi assolutamente da non perdere. Si parte subito forte, il 1° Gennaio come da tradizione si assegna il primo titolo iridato dell’anno: a Londra andrà in scena la Finale dei Mondiali di freccette. Volata verso l’Epifania con la conclusione del Tour de Ski di sci di fondo e della Tournée dei Quattro Trampolini per quanto concerne il salto con gli sci. Il 3 Gennaio debutterà la ATP Cup, nuova competizione di tennis per Nazioni che si protrarrà fino al 12 Gennaio in Australia e sarà poi la terra dei canguri a ospitare, come tutti gli anni, il primo Slam della stagione: gli Australian Open si disputeranno dal 20 Gennaio al 2 febbraio. Durante la prima settimana del mese si svolgeranno i tornei di qualificazione alle Olimpiadi 2020 per quanto riguarda il ... Leggi la notizia su oasport

